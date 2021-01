UFFICIALE – Serie A, Giudice Sportivo: in due dello Spezia squalificati

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito ai calciatori della Serie A che saranno squalificati per la prossima giornata.

Per lo Spezia, prossima avversaria del Napoli in campionato, sono due gli squalificati. In totale sono otto i calciatori che non saranno disponibili per la prossima di Serie A, che si giocherà mercoledì 6 gennaio.

Di seguito l’elenco:

Chabot e Estevez (Spezia)

Dominguez (Bologna)

Leiva (Lazio)

Lykogiannis (Cagliari)

Romero (Atalanta)

Tonali (Milan)

Ekdal (Sampdoria)

