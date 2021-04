UFFICIALE – Serie A, le altre designazioni: Lazio-Milan a Orsato, Massa per Fiorentina-Juve

L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A, che ripartirà da sabato 24 aprile.

Abbiamo già visto le scelte per il match degli azzurri, andiamo a vedere quelle delle altre partite. Per quanto riguarda le dirette concorrenti del Napoli per la corsa alla Champions League, c’è Orsato per Lazio-Milan, Fabbri per Atalanta-Bologna e Massa per Fiorentina-Juventus.

Di seguito tutte le altre designazioni ufficiali:

Sabato 24/04 : GENOA – SPEZIA h. 15.00

MANGANIELLO

DI IORIO – MUTO

IV: GIUA

VAR: CHIFFI

AVAR: TEGONI PARMA – CROTONE h. 18.00

RAPUANO

COLAROSSI – FIORE

IV: SERRA

VAR: PICCININI

AVAR: PASSERI SASSUOLO – SAMPDORIA h. 20.45

GARIGLIO

GIALLATINI – VONO

IV: MARINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: COSTANZO

: Domenica 25/04 : BENEVENTO – UDINESE h. 12.30

MARIANI

SCARPA – ROSSI C.

IV: MARCHETTI

VAR: DOVERI

AVAR: LONGO

FIORENTINA – JUVENTUS h. 15.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: AYROLDI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: RANGHETTI INTER – H. VERONA h. 15.00

ABISSO

GALETTO – ROSSI L.

IV: PRONTERA

VAR: NASCA

AVAR: VALERIANI CAGLIARI – ROMA h. 18.00

IRRATI

BRESMES – LIBERTI

IV: ABBATTISTA

VAR: PAIRETTO

AVAR: DI VUOLO ATALANTA – BOLOGNA h. 20.45

FABBRI

DE MEO – PERROTTI

IV: SOZZA

VAR: BANTI

AVAR: TOLFO

: Lunedì 26/04: LAZIO – MILAN h. 20.45

ORSATO

CARBONE – PRETI

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

