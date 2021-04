UFFICIALE – Serie A, le altre designazioni: Milan-Benevento a Calvarese

L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A. Milan-Benevento è affidata a Calvarese.

Per Udinese-Juventus c’è Chiffi come arbitro, mentre Atalanta-Sassuolo è affidata a Pairetto. La designazione ufficiale per il Napoli l’abbiamo già vista, ora vediamo tutte le altre:

Sabato 01/05 : H. VERONA – SPEZIA h. 15.00

VOLPI

COLAROSSI – MOKHTAR

IV: ORSATO

VAR: DOVERI

AVAR: PRETI CROTONE – INTER h. 18.00

PRONTERA

MASTRODONATO – MARGANI

IV: PEZZUTO

VAR: MANGANIELLO

AVAR: DI VUOLO MILAN – BENEVENTO h. 20.45

CALVARESE

PASSERI – COSTANZO

IV: FOURNEAU

VAR: MARIANI

AVAR: ALASSIO

: Domenica 02/05 : LAZIO – GENOA h. 12.30

GIACOMELLI

BACCINI – BOTTEGONI

IV: ABISSO

VAR: DI PAOLO

AVAR: DE MEO BOLOGNA – FIORENTINA h. 15.00

DIONISI

PAGANESSI – LO CICERO

IV: SANTORO

VAR: VALERI

AVAR: CARBONE SASSUOLO – ATALANTA h. 15.00

PAIRETTO

PERETTI – LONGO

IV: RAPUANO

VAR: MASSA

AVAR: MELI UDINESE – JUVENTUS h. 18.00

CHIFFI

TEGONI – RANGHETTI

IV: PICCININI

VAR: NASCA

AVAR: GALETTO SAMPDORIA – ROMA h. 20.45

SACCHI

RASPOLLINI – ZINGARELLI

IV: ROS

VAR: IRRATI

AVAR: LIBERTI

: Lunedì 03/05: TORINO – PARMA h. 20.45

AURELIANO

PRENNA – TOLFO

IV: MARCHETTI

VAR: BANTI

AVAR: DI IORIO

Comments

comments