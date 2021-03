UFFICIALE – Serie A, le designazioni: Juve-Lazio a Massa, Inter-Atalanta a Mariani

L’AIA ha comunicato tutte le designazioni ufficiali per la prossima giornata di Serie A, la settima del girone di ritorno.

La giornata prenderà il via sabato 6 marzo, con Spezia-Benevento, e si concluderà lunedì 8 marzo, con la sfida tra Inter e Atalanta. Per la partita tra le due squadre lombarde è stato scelto Mariani come arbitro (ed al var ci sarà Valeri) mentre per Juve-Lazio ci sarà come arbitro Massa (e Di Bello al Var).

Detto di Napoli-Bologna, vediamo tutte le altre designazioni per la prossima giornata:

Sabato 06/03 :

SPEZIA – BENEVENTO h. 15.00

FOURNEAU

LIBERTI – LANOTTE

IV: GARIGLIO

VAR: AURELIANO

AVAR: COSTANZO UDINESE – SASSUOLO h. 18.00

MAGGIONI

PAGANESSI – GROSSI

IV: PASQUA

VAR: MANGANIELLO

AVAR: GALETTO JUVENTUS – LAZIO h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: PICCININI

VAR: DI BELLO

AVAR: PERETTI

FABBRI

VECCHI – FIORE

IV: GIUA

VAR: BANTI

AVAR: CARBONE

CROTONE – TORINO h. 15.00

GUIDA

MONDIN – BACCINI

IV: PEZZUTO

VAR: NASCA

AVAR: DI VUOLO FIORENTINA – PARMA h. 15.00

ABISSO

TEGONI – FIORITO

IV: SERRA

VAR: PAIRETTO

AVAR: PASSERI H. VERONA – MILAN h. 15.00

ORSATO

GIALLATINI – PRETI

IV: AYROLDI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VIVENZI SAMPDORIA – CAGLIARI h. 18.00

GIACOMELLI

LONGO – DEI GIUDICI

IV: CAMPLONE

VAR: CALVARESE

AVAR: CECCONI

: Lunedì 08/03: INTER – ATALANTA h. 20.45

MARIANI

BINDONI – IMPERIALE

IV: SACCHI

VAR: VALERI

AVAR: RANGHETTI

