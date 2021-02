UFFICIALE – Si ferma anche Petagna: il comunicato e il report dell’allenamento

Petagna infortunato durante l’allenamento di ieri, il comunicato della SSC Napoli allegato al report dell’allenamento mattutino.

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Granada per i sedicesimi di finale di andata di Europa League in programma giovedì in Spagna (ore 21).



La squadra, sul campo 1, ha iniziato la sessione con una prima fase di torelli e riscaldamento.

Successivamente lavoro tecnico ed esercitazione di passaggi.

Di seguito seduta tattica a reparti e partita a campo ridotto.

Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie. Gli accertamenti effettuati stamattina sull’attaccante hanno evidenziato una distrazione parcellare del retto femorale destro accusata al termine dell’allenamento di ieri.

Comments

comments