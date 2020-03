UFFICIALE – Spagna, porte chiuse per tutte le manifestazioni sportive fino al 5 aprile

Anche la Spagna a porte chiuse dopo l’aumento dei casi di contagio e dei morti da Coronavirus, arriva la decisione del governo.

Come in Italia, anche in Spagna la diffusione del Coronavirus sta aumentando senza controllo. Inevitabili misure cautelari: pochi minuti fa l’annuncio di giocare a porte chiuse le prossime due giornate di campionato, ora arriva dal governo una notizia che cambierà le sorti del paese: tutte le manifestazioni sportive si disputeranno a porte chiuse fino al 5 aprile. Già questa mattina era stata ufficializzata la chiusura ai tifosi del Camp Nou per la partita tra Barcellona e Napoli del prossimo 18 marzo.

Comments

comments