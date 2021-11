Le autorità russe hanno dato le prime disposizioni in merito a Spartak Mosca-Napoli, in programma il 24 novembre alle ore 16 e 30.

La situazione in Russia, in merito al Covid, continua a preoccupare. Lo stadio sarà aperto fino al 30% della capienza e potranno entrare solo con il vaccino o con un tampone negativo. La partita potrebbe essere già decisiva per le sorti del girone di Europa League, dove il Napoli è in prima posizione.

Comments

comments