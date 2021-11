UFFICIALE – SSC Napoli, le maglie in ricordo di Maradona

La SSC Napoli ha ufficializzato la nascita delle maglie per celebrare Diego Armando Maradona in questo mese di novembre.

Questa la nota ufficiale dell’annuncio:

“Il Calcio Napoli ricorderà Diego Armando Maradona con una divisa celebrativa firmata EA7, che i giocatori indosseranno in campo in occasione dei tre incontri di campionato di novembre: Napoli-Verona, Inter-Napoli e Napoli-Lazio.

A un anno dalla scomparsa, il Napoli onora così il grande campione, simbolo di un’epoca e icona indiscussa del calcio mondiale, dedicandogli la Maradona Game, la maglia speciale appositamente creata. La grafica con il volto stilizzato di Maradona sovrapposto al segno di un’impronta digitale rappresenta anche il desiderio della società di trasmettere alle giovani generazioni il lascito della leggenda argentina alla città partenopea.

La Maradona Game sarà distribuita in tre varianti di colore, in una limited edition di 1926 esemplari, per ciascun colore (in omaggio all’anno di fondazione della società sportiva), sul Web Store SSC Napoli, sull’Amazon Brand Store, negli OfficialStore SSCN ed in una selezionata rete di rivenditori.

La versione utilizzata nella gara Napoli-Verona, sarà disponibilea partire dal 7 novembre.

Una parte dei ricavi derivati dalle vendite verrà destinata a iniziative sociali benefiche che la società sta identificando.”

Inoltre, con una foto pubblicata sul proprio Instagram, il Napoli svela una delle maglie. A seguire lo scatto:

