UFFICIALE. Su Canale 8 anche la seconda amichevole del Napoli a Castel di Sangro

L’annuncio dell’emittente napoletana Canale 8 sui suoi canali social.

“Ringraziamo tutti i telespettatori, e sono stati davvero tantissimi che, nonostante il caldo di una domenica di agosto e nonostante la possibilità di assistere in chiaro all’appuntamento calcistico sulla più nota emittente tv sportiva nazionale, hanno scelto di seguire l’amichevole tra il Napoli e l’Ascoli sulla nostra emittente. Testimonianza di apprezzamento per il lavoro del nostro staff (Silver Mele telecronaca ed interviste, Francesco Montervino telecronaca tecnica, Italia Mele bordocampo). La trasmissione ha registrato oltre il 13% di share regionale con un ascolto medio/minuto di oltre 123.000.

Vi invitiamo a seguire i nostri appuntamenti quotidiani, con il racconto in diretta degli allenamenti della squadra di Spalletti e l’ultimo test match del 14 agosto che chiuderà il ritiro di Castel di Sangro di cui la nostra emittente è media partner ufficiale.“

