UFFICIALE – Supercoppa, Inter e Juve si sfidano il 12 gennaio

La Lega Serie A ha ufficializzato la data e le modalità di visione della prossima Supercoppa Italiana, con Inter e Juventus una contro l’altra.

Le due squadre si sfideranno il 12 gennaio a San Siro, con il fischio d’inizio stabilito alle ore 21. Per quanto riguarda la visione in tv della partita, quest’ultima sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. Nei prossimi giorni, tra l’altro, partirà la vendita dei biglietti per i tifosi.

In caso di parità si andrà ai tempi supplementari e, eventualmente, la sfida si chiuderà ai rigori.

