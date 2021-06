Il portale Ansa riporta che ci sono problemi in casa Svizzera. Il portiere Omlin è infortunato e non sarà più disponibile per il torneo.

A tal proposito, è convocato il portiere Gregor Kobel, che un paio di settimane fa si è trasferito al Borussia Dortmund. Le nuove regole, come si legge sul sito della Uefa, consentono la sostituzione dei portieri prima di ogni partita del torneo in caso di incapacità fisica, anche se sono ancora disponibili uno o due portieri della lista.

