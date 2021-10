UFFICIALE – Tegola in casa Milan: Theo Hernandez positivo al Covid

Con un comunicato ufficiale, il Milan annuncia che Theo Hernandez è risultato positivo al Covid dopo il periodo in ritiro con la Francia.

Questa la nota ufficiale:

“AC Milan comunica che Theo Hernández di rientro dalla Nazionale è risultato positivo ad un tampone effettuato a domicilio. Le autorità sanitarie competenti sono state informate e il calciatore sta bene.”

La positività del giocatore del Milan segue quella di Rabiot, anche lui in ritiro con la Francia (e possibile no vax, come riportato ieri da Repubblica).

