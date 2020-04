UFFICIALE: termina la Ligue 1 e il PSG diventa Campione di Francia

Il Presidente della LFP, Nathalie Boy de la Tour, ha annunciato in conferenza stampa l’organizzazione dei campionati francesi dopo lo stop ufficiale del Governo.

“Abbiamo deciso per terminare la stagione 2019-2020 e abbiamo attribuito il titolo di campione di Ligue 1 al PSG e di Ligue 2 al Lorient. Il consiglio di amministrazione ha deciso di adottare il principio di due promozioni e due retrocessioni tra la Ligue 1 e la Ligue 2. Non ci sarà un blocco tra i due campionati. Per quanto riguarda il formato Ligue 2 e la retrocessione delle promozioni con il National 1, la decisione verrà presa all’assemblea generale della LFP che sarà sovrana.”

