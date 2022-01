Ufficiale, Udinese-Salernitana: 3-0 a tavolino e -1 in classifica per i Campani. Questa la decisione finale del Giudice Sportivo.

Il Giudice Sportivo ha diramato un lungo comunicato e ha assegnato la sconfitta 0-3 a tavolino per la Salernitana per non essersi presentata alla gara di Udine contro l’Udinese e 1 punto di penalizzazione in classifica.

