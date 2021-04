UFFICIALE – UEFA, Boniek eletto vicepresidente

Il portale Ansa riporta che Zbigniew Boniek è ora il nuovo vicepresidente della UEFA e lascia l’incarico con la Polonia.

Ad indicare l’elezione come vicepresidente di Boniek è stato il presidente Ceferin. La federcalcio polacca ha fatto sapere che l’ex campione lascerà l’incarico dato che è incompatibile con quello UEFA.

In più, l’ex campione era al secondo mandato con la federazione polacca ed in Polonia c’è il vincolo di massimo due mandati. Boniek rimarrà in carica come vicepresidente Uefa per quattro anni ed è anche stato rieletto nell’Esecutivo.

