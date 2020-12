UFFICIALE – UEFA, ci sarà un minuto di raccoglimento per Paolo Rossi

Con un comunicato ufficiale, la UEFA ha annunciato che ci sarà un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Paolo Rossi.

Minuto di silenzio che sarà tenuto prima delle partite di Europa League di oggi. Nel comunicato si legge che:

“Prima di tutte le partite UEFA in programma giovedì si osserverà un minuto di raccoglimento in memoria del grande Paolo Rossi, i cui gol portarono l’Italia a vincere la Coppa del Mondo FIFA del 1982. Zbigniew Boniek, membro del Comitato Esecutivo UEFA e leggenda della Polonia, ha espresso tutta la sua tristezza per la scomparsa dell’ex compagno. “Lo ammetto, sto piangendo. Paolo faceva parte del gruppo dei ‘Veri amici’. Con lui non ho solo vinto… ho vissuto”.”

Il calcio europeo piange per “Pablito”, la cui leggendaria tripletta contro il Brasile al torneo FIFA del 1982 lanciò gli Azzurri verso il terzo titolo mondiale.#PaoloRossi — La UEFA (@UEFAcom_it) December 10, 2020

