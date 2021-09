UFFICIALE – UEFA, i tifosi ospiti possono tornare allo stadio in Europa

La UEFA annuncia alcuni cambiamenti che portano i tifosi ospiti a poter vedere le partite in Europa nelle competizioni europee.

Il Comitato Esecutivo della UEFA ha approvato delle modifiche al regolamento “Return to Play” pertanto viene eliminato il divieto di trasferte per i tifosi nelle gare delle Coppe Europee. Da oggi varranno soltanto le regole imposte dalle autorità competenti a livello nazionale in questa materia. Inoltre, saranno ripristinate le abituali pratiche pre-Covid: di conseguenza il 5 per cento dei posti disponibile (il riferimento resta ovviamente alla capienza massima consentita dalle regole attuali) sarà riservato ai tifosi della squadra ospite, se consentito ovviamente dalle autorità locali. Saranno inoltre eliminate le distanze minime di sicurezza all’interno delle working area degli stadi, consentendo così la partecipazione di un maggior numero di addetti ai lavori, a partire dai media.

