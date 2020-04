UFFICIALE – Uefa, il comitato esecutivo ha deciso: 70 milioni subito ai club

Poco fa si è concluso il comitato esecutivo della Uefa, che ha preso alcune importanti decisioni anche in merito all’Europeo femminile.

Insieme all’ECA si è deciso di dare subito 70 milioni ai club che hanno dato giocatori alle Nazionali per i match di qualificazione all’Europeo. In più sono stanziati altri 200 milioni, sempre per i suddetti club, ma saranno erogati solo al termine dell’Europeo.

Infine, il comitato Uefa ha deciso anche la data di inizio e fine dell’Europeo femminile: si terrà dal 6 al 31 luglio 2021.

