Il giornalista Fabrizio Romano fa sapere che Paolo Vanoli, che faceva parte dello staf di Antonio Conte, e Marco Donadel ex Napoli, sono diventati parte dello staff dello Spartak.

Di seguito il post:

Paolo Vanoli’s set to join Spartak Moscow as new manager. He was part of Antonio Conte’s coaching staff at Inter. 🇮🇹🇷🇺 #Spartak

Marco Donadel will be part of his staff at Spartak – they’ll arrive on Friday as per @lucabianchin7.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 10, 2021