Ugolini a Canale 8: “Dovrà esser bravo Garcia a far ritrovare alla squadra gli automatismi smarriti”

Protagonista da anni del parterre di Na parliamo il lunedì, programma condotto da Silver Mele su Canale 8, Massimo Ugolini, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento del Napoli, alla vigilia della sfida Champions col Braga.

“I calciatori avevano maturato con Spalletti consapevolezze che oggi vengono messe in discussione. Sarebbe stato meglio da parte di Rudi Garcia procedere per gradi e assecondare quelle che erano le certezze tattiche del gruppo. Credo inoltre che ci fosse stato Giuntoli forse avrebbe fatto capire a De Laurentiis che conveniva investire qualcosa di importante per un difensore centrale dopo la partenza di Kim. Da marzo si sapeva che sarebbe stato necessario intervenire in maniera decisa in quella zona di campo. Non si discutono per carità le qualità di Natan ma il fatto che si sia voluto fare una scommessa in un ruolo determinante”.

