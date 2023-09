Ugolini a Canale 8: “Squadra lenta e prevedibile anche a Bologna. Val la pena continuare così?”

“Si sapeva che dopo i fasti spallettiani il rischio di un contraccolpo sarebbe stato grande. Tuttavia i segnali, anche quelli di Bologna, non mi esaltano. La squadra è piatta, prevedibile. Non da mai la sensazione di poter dominare la partita o spaventare gli avversari che infatti aspettano lì con ordine senza disunirsi mai. Il giro palla del Napoli è lento e prevedibile. La domanda pertanto è: val la pena di continuare così? Detto questo bisogna anche ricordare le difficoltà che Rudi Garcia si è trovato ad affrontare. E’ arrivato dall’Arabia e non ha trovato nessuno ad accoglierlo, a raccontargli della squadra o della società in cui avrebbe lavorato. Questo di certo non lo ha favorito. Il direttore sportivo d’altronde ha avuto nomina a metà luglio. E il buon Meluso non ha alcuna responsabilità, sia chiaro. Raspadori? Viene provato da mezzala, poi gioca a destra tenendo fuori due che di ruolo si esprimono lì come Politano e Lindstrom: in un colpo solo ne escono tutti penalizzati. Per il futuro del corso tecnico le prossime sono le partite decisive: fino alla Fiorentina tuttavia non accadrà nulla e Garcia dovrà dare tutto per conquistare fiducia e punti. Mi è piaciuto molto Natan a Bologna: ha buoni numeri e nelle prossime partite continuerà a giocare con Ostigard. Nella speranza del Napoli di recuperare quanto prima Rahmani”.