Ugolini: “Ad oggi il Napoli è una delle poche squadre che si è migliorata, contro le piccolo hanno perso tutti”

A ‘Ne parliamo il martedì’ su canale8 ha parlato il giornalista Massimo Ugolini.

Per me negli ultimi anni la partenza del Napoli è quello che rappresenta maggiormente la squadra, il punto critico si arriva quando un giocatore come Osimhen si fa male e può far nascere un problema per la squadra.

Negli anni la squadra si è migliorata ?

Esattamente il primo anno di Sarri. Non c’era la famosa catena di Jorginho e Jorginho, famosa catena di sinistra, Hamsik e Insigne di là, li c’era un livello di chimica che è irripetibile. Ok, non voglio dire che poi il Napoli si normalizza, ma con Ancelotti 79 punti. Poi il disastro della stagione successiva 62. Ancelotti, Gattuso, poi 77. Che se batti il Verona il 23 maggio sono i 79 di oggi. È questa la forza di questo gruppo, e poi alla fine sono quelli che vanno in campo, sono i calciatori e la squadra che hai. Infatti oltre al Napoli quest’anno solo l’Inter e probabilmente il Milan avevano la rosa migliore.

Ad oggi il Napoli è una delle poche squadre che si è migliorata, contro le piccolo hanno perso tutti, chi si migliora di più è la Fiorentina, poi gli altri hanno perso tutti 22 punti.

