Ugolini: “Importanti per il Napoli avvivare sereno a martedì”

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Sarà importante arrivare a martedì con la mente serena. Sarà importante la gestione dei centrocampisti, uno su tutti Demme. Lui le ha giocate tutte e privarsi di Demme in una trasferta come quella di Brescia è un bel rischio. Ovviamente si potranno alternare gli altri. L’impiego di Demme sarà il vero rebus di questa giornata. In difesa giocheranno Mario Rui, Di Lorenzo, Maksimovic e Manolas. In attacco mi aspetto Insigne e Politano con Milik e Mertens in ballottaggio con un Mertens leggermente in vantaggio. Stesso discorso fatto per Demme. La partita con il Barcellona si preparerà da sola e giocheranno i giocatori che stanno meglio, quelli che si sentono pronti”.

