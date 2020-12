Ulivieri: “Gattuso in difficoltà ma ha forza morale per uscirne”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente Associazione Italiana Allenatori.

“Cosa salvo del 2020? E’ stato un brutto anno ma ricorderemo anche alcune cose buone come il cercare di remare tutti dalla stessa parte.

Botta e risposta tra Pirlo e De Laurentiis? Non ho simpatia per persone che si esprimono come ha fatto De Laurentiis. Pirlo è stato molto moderato, poi è chiaro che c’è contrapposizione. Non avrei usato i termini che ha usato De Laurentiis, sbaglia a pensare che gli allenatori debbano parlare solo di campo.

Gattuso? L’ho sentito una decina di giorni fa, così come anche i suoi allenatori. Indubbiamente è in difficoltà con la salute ma ha forza morale e generosità, dà il massimo e su questo si può essere certi. Quello che può dare Rino è importante.

Elezioni FIGC? Non abbiamo ancora i delegati e le nostre strutture devono essere cambiate. L’operato della Federazione e del Presidente Gravina nella gestione di questo periodo difficile è stato apprezzato”.

