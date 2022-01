Ulivieri: “Giocare oggi contro il Bologna non è semplice”

L’ex allenatore di Napoli e Bologna Renzo Ulivieri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino.

“Giocare oggi contro il Bologna non è semplice. Perché ha perso l’ultima gara e questa squadra ha una grande forza: sa ritrovarsi. E nessuno come Mihajlovic sa scavare nell’animo dei suoi uomini soprattutto in un periodo in cui non tutto gira per il verso giusto.

Bologna-Napoli? Sono sicuro che sarà una gran bella gara, con un Napoli che tecnicamente mi appare assai

superiore al Bologna. Ma questa serie A conta tutto molto poco, perché si è tornato a segnare tanto, tantissimo.

A Coverciano portai come esempio il primo tempo del Napoli con la Juventus al Maradona. Luciano fu sublime: piuttosto che farsi prendere dalla sconforto lui decise di andare a prendere la Juventus, di saltargli addosso. Ci

sono frangenti in cui un allenatore si aggrappa a qualche arrangiamento perché non ha altro da fare. Spalletti non lo fece, non lo fa quasi mai in realtà: non è solo questione di senso tattico ma anche mentale”.

