Ulivieri, pres. AssoAllenatori: “I cinque cambi sembrano una soluzione logica”

Il Presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri, è intervento a Radio Punto Nuovo parlando anche della soluzione dei cinque cambi.

Di seguito le sue parole:

“5 cambi? Ci sembra una soluzione logica ed oltretutto già praticata in Serie C femminile. 5 sostituzioni da una parte e dall’altra diventerebbero tempi troppo lunghi, magari saranno concesse in 3 pause. La norma dovrebbe essere che, come ora ci sono le 3 sostituzioni, dovrebbero esserne fatte 5 nelle 3: condensare 2 sostituzioni in 1.

Per quanto riguarda Sarri, quando sei da un’altra parte è ovvio che vedi il potere, la Juve è una forza economica. Quando vai dentro è chiaro che, noi allenatori, abbiamo fatto della nostra forza l’essere tifosi della nostra squadra e dei nostri giocatori.

Il discorso di Sarri ci sta, sarebbe stato sgradevole farlo dopo un giorno, ma dopo un anno ci può stare.“

Comments

comments