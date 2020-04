Ulivieri: “Se gli operai possono tornare in fabbrica anche i calciatori possono tornare in campo”

Il presidente degll’Assoallenatori Renzo Ulivieri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de “Il Mattino”.

“Se gli operai possono cominciare a tornare in una fabbrica come mi pare possa avvenire presto, è chiaro che pure i calciatori possono tornare su un campo di calcio.

Se gli scienziati, le autorità sanitarie, diranno che si potrà tornare ad allenarsi, è giusto che nessuno si tiri indietro.

Capisco la preoccupazione, capisco tutto, leggo dei timori di molti: ma se si seguiranno le indicazioni dei medici, sarà possibile riprendere la stagione.

Se ci sono le condizioni per riprendere, il calcio deve riprendere. Anche per una questione psicologica o sociale. Ed è il prezzo che deve pagare per la sua popolarità.

Ed è un bene che si continui a sperare che la serie A possa tornare.

Quel comunicato della Lega di lunedì è stato scritto con i toni del padrone. Ma a parte questo, nella sostanza non si può dire che i presidenti hanno torto. Tutti devono dare una mano all’azienda che è in difficoltà.

Ma tutti, non solo i dipendenti“.

