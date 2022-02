Ulivieri: “Sono convinto che il Napoli può vincere lo scudetto”

L’ex allenatore del Napoli Renzo Ulivieri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

“Il Napoli si vede subito che è una squadra di Spalletti per come sa coniugare organizzazione di gioco e anche un certo pragmatismo. Come piace a me. Nel senso che gli azzurri sono spettacolari ma sanno anche portare a casa il risultato. Una cosa mi ha strabiliato a inizio stagione: vedevi giocare gli azzurri e per come stavano in campo pensavi davvero le potessero vincere tutte.

Rosa al completo? Nessun problema, si capisce dall’atteggiamento in campo, da come si sono posti tutti i giocatori per trovare più spazio, che l’ambiente è sereno.

Il Napoli può vincere lo scudetto? Ne sono convinto”.

