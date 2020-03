Ulivieri: “Spero si riesca a finire il campionato, anche giocando un giorno sì e uno no”

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport dove parla della crisi.

Di seguito le parti saliente dell’intervista a Ulivieri:

“Spero ancora che il campionato si possa concludere, anche giocando un giorno sì e uno no. Fare previsioni oggi mi sembra prematuro; si aspetta la fine di aprile per capire poi come muoversi. UEFA e FIFA da decenni hanno riempito le proprie casse con il calcio, inteso come spettacolo. Adesso è arrivata l’ora di pareggiare i conti.

Il taglio degli stipendi è una possibilità concreta, ma non se ne può parlare già da ora. L’unica cosa su cui si deve essere tutti d’accordo è quella di dover fare dei sacrifici. Dico che anche gli allenatori sono pronti a fare la propria parte e disposti a tagliarsi lo stipendio, purché lo faccia tutto il sistema.

Questa potrebbe essere l’occasione per ripartire con un sistema di calcio più equilibrato. Mi manca la mia squadra ma la sto vivendo serenamente, i drammi veri sono quando vedo la gente soffrire e morire.“

