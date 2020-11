Ultime partite con le nazionali per i calciatori del Napoli: il programma completo

Dopo il rientro forzato di Osimhen e quelli di Koulibaly ed Elmas già a Castel Volturno ieri hanno chiuso la parentesi con le nazionali anche Fabiàn, Mario Rui, Lozano e Ospina.

Per Hysaj che oggi avrebbe dovuto giocare contro la Bielorussia è arrivato lo stop per la positività al covid che lo costringe alla quarantena in Albania.

Il Napoli oggi però ‘scende in campo’ con 8 azzurri che chiudono questa loro parentesi con le rispettive nazionali.

Questo il programma completo con inizio delle gare tutte alle ore 20:45 e tutte valide per l’ultima giornata dei gironi di Nations League:

Insigne, Di Lorenzo e Meret: a Sarajevo Bosnia Erzegovina-Italia;

Zielinski e Milik: a Chorzow Polonia-Olanda;

Mertens: a Lovani Belgio-Danimarca;

Lobotka: a Plzen Repubblica Ceca-Slovacchia;

Rrahmani: a Pristina Kosovo-Moldavia.

