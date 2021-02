Ultimi 5anni di mercato: Inter peggior club italiano per il saldo entrate-uscite, quanto ha speso il Napoli

In base ad un’analisi su quanto le squadre europee di calcio hanno speso e quanto incassato negli ultimi 5 anni nelle sessioni di calciomercato, Financial Sports ha stilato una classifica per i primi 20 posti con saldo negativo. C’è anche il Napoli.

In base alla tabella riporta di seguito è possibile notare come le due squadre abbiano il peggior saldo, anche se è il Barcellona il club che ha speso di più mentre è il Parma quello che ha incassato di meno.

Per quanto riguarda i club italiani l’Inter è la squadra con il peggior saldo (-386 milioni di euro), il Napoli è 19esimo con -165 milioni di euro.

Sempre tra le italiane la Juventus è la squadra che ha speso di più (999 milioni di euro) ma è anche quella che ha incassato di più (750 milioni di euro).

Interessante il confronto tra quanto speso nel calciomercato dalle squadre italiane inserite in classifica e i risultati ottenuti:

JUVENTUS 999 MILIONI DI EURO: 4 scudetti, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane;

INTER 664 MILIONI DI EURO: –

MILAN 577 MILIONI DI EURO: 1 Supercoppa Italiana;

NAPOLI 565 MILIONI DI EURO: 1 Coppa Italia;

PARMA 170 MILIONI DI EURO: promozione dalla Serie C alla Serie B e promozione dalla Serie B alla Serie A.

