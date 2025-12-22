Super coppa italiana

Ultimo anno di Supercoppa in Arabia?

Pubblicato il

L’Arabia Saudita ha un contratto di un altro anno con l’Italia ma nel prossimo inverno sarà sede della Coppa d’Asia

C’è da scegliere una nuova location e c’è da credere che non sarà l’Italia.

In compenso si pensa di tornare alla formula classica della partita secca

