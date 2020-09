ULTIM’ORA – Affare Milik, la Roma chiede di cambiare il pagamento. Napoli infuriato

Il portale online de la Gazzetta dello Sport riferisce le ultime relative all’affare Milik-Roma, con quest’ultima che ha chiesto un cambiamento.

Un cambiamento relativo al metodo di pagamento dell’accordo. Questo è l’ultimo problema, emerso proprio poco fa e dopo una telefonata tra la Roma ed il traumatologo svizzero Georg Ahlbaumer che potrebbe aver innestato dei dubbi nella proprietà giallorossa. Oltre a questo c’è da aggiungere che non ci sono stati passi in avanti sulla questione delle multi e quelle legali.

Dubbi che hanno fatto sì che la Roma chiedesse al Napoli una riformulazione nel pagamento per portare Milik in giallorosso (nonostante fosse andata bene la visita in Svizzera). Richiesta che ha fatto infuriare il Napoli.

Comments

comments