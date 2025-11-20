Napoli

Ultim’ora Conte non parlerà prima di Napoli-Atalanta

L’ufficio stampa del Napoli ha comunicato che il mister non parlerà prima di Napoli-Atalanta 

Le conferenze riprenderanno nel post partita e in Champions

 

