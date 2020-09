Ultim’ora, CTS: verso il no ad ulteriore riapertura degli stadi. Lo ha comunicato lo stesso comitato con la seguente nota.

“Il Cts, pur comprendendo le aspettative di un ritorno graduale degli spettatori alla fruizione in presenza degli eventi sportivi, ritiene che la proposta operata dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome potrà essere riconsiderata sulla base dei risultati del monitoraggio di impatto delle riaperture della scuola e della pubblica amministrazione”. È quanto si legge nella nota del Cts. Fino ad allora, dunque, non vanno cambiate le regole attuali che prevedono un massimo di mille spettatori per gli eventi all’aperto e di 200 al chiuso.

Comments

comments