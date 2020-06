ULTIM’ORA – Il CTS da il via libera alla FIGC: no quarantena con un positivo

Il portale online de La Repubblica anticipa la decisione del CTS comunicata alla FIGC relativa alla quarantena di squadra abolita.

Il CTS, infatti, ha deciso che non sarà più necessaria la quarantena di squadra in caso di un positivo. In pratica, i club potranno comportarsi come succede in Bundesliga: ad andare in quarantena sarà solo il positivo al Coronavirus e non tutta la squadra.

Una decisione che arriva a poche ore dalla ripresa ufficiale delle partite di calcio in Italia con Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. La FIGC, quindi, riceve il via libera per la cosiddetta “quarantena morbida”.

