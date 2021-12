ULTIM’ORA. Insigne forse positivo al covid, il tweet della SSC Napoli

La SSC Napoli sul profilo twitter del club ha annunciato che Lorenzo Insigne si sta sottoponendo a tamponi per verificare una possible positività al covid.

📌 Lorenzo Insigne, in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si è sottoposto a un tampone antigenico con esito dubbio per cui ha successivamente effettuato un tampone molecolare di cui si attende l’esito in giornata. pic.twitter.com/ih0wIhh8HT

