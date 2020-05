ULTIM’ORA – Insigne sostituisce Raiola con Pisacane. I dettagli

Gianluca Di Marzio riferisce le ultime riguardo Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ha sostituito l’ex agente Mino Raiola con Pisacane e si discute già del rinnovo.

L’amicizia che lega Insigne e Pisacane da tempo, un’amicizia forte, ora diventa ancora più importante dato il rapporto lavorativo che si è instaurato. Tutto è cominciato con una telefonata esplorativa dell’agente, poco dopo che il capitano del Napoli ha detto addio a Raiola (ed i motivi saranno sconosciuti ancora per un po’).

Il primo voglioso di continuare la propria strada con il Napoli ed in cerca del rinnovo contrattuale, il secondo sta diventando un agente tra i più influenti in Italia. La strada tracciata da Insigne e Pisacane è quella di guardare già al futuro, in azzurro, dopo mesi complicati.

In particolare i due discuteranno con il club azzurro di un piano per il rinnovo del contratto; così facendo, comunque, è esclusa l’ipotesi di un Mertens-bis. I primi dialoghi con Aurelio De Laurentii, in questa ottica, sono già cominciati e nel futuro prossimo saranno approfonditi meglio.

