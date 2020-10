Con una nota diffusa tramite i media la Lega di Serie A si è espressa in merito al possibile rinvio della partita Juventus-Napoli.

Per la di Lega Serie A è confermato che la gara Juventus – Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in programma per il 4 ottobre alle ore 20.45

