Ultim’ora Napoli: Ancora un infortunio

Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio.

 

Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro.

 

 

