Notizia dell’ultim’ora raccolta dalla nostra redazione: il match tra Napoli e Genoa, in programma per le 18 di oggi, si giocherà regolarmente.

La gara è stata a lungo a rischio per le avverse condizioni climatiche, dato che sul capoluogo campano si è abbattuto un violento acquazzone. Il terreno di gioco, in ogni caso, ha tenuto bene ed è in perfette condizioni, di conseguenza, dopo il cambio di orario, il rischio rinvio è scongiurato: si gioca!

