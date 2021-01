ULTIM’ORA. Negativo all’ultimo tampone, la Juventus con Cuadrado contro il Napoli

La Juventus con un comunicato sul sito ufficiale del club ha comunicato il recupero di Cuadrado ai box nei giorni scorsi per la positività al covid.

Questo il comunicato del club bianconero.

“Juan Cuadrado ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in giornata la squadra nel ritiro di Reggio Emilia e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di questa sera”.

