ULTIM’ORA – Rischio rinvio per Inter-Sassuolo: altri due nerazzurri positivi al Covid

Si fa sempre più concreto il rischio rinvio per Inter-Sassuolo, in programma sabato alle ore 20 e 45, a causa del possibile focolaio in casa nerazzurra.

Dopo le positività di D’Ambriosio e Handanovic, infatti, ci sono altri due giocatori nerazzurri positivi al Covid. Uno dei due è un titolarissimo, tra l’altro, ed è Stefan De Vrij; il secondo nuovo positivo al virus è Matias Vecino.

Si attende solo l’ufficialità con un comunicato da parte dell’Inter; ma a questo punto, riferisce il Corriere dello Sport, l’ipotesi di rinvio della partita prende sempre più piede.

