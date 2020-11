ULTIM’ORA – Rrahmani out dopo appena 20 minuti per infortunio

Non finiscono le brutte notizie per il Napoli in questa sosta per le nazionali. Questa volta è Rrahmani ad essere costretto ad uscire per infortunio.

Il difensore, infatti, dopo appena 20 minuti di gioco ha dovuto lasciare il campo per un problema fisico. Ancora non si conoscono i dettagli ma sicuramente, nelle prossime ore, si saprà di più sull’entità dell’infortunio del difensore.

Rrahmani è il quarto azzurro costretto a fermarsi, in totale; gli altri tre sono Osimhen, Ospina e Hysaj (quest’ultimo a causa della positività al Covid).

