Il Genoa è già partito in direzione Napoli, per la sfida in programma alle 18 al San Paolo; ma dopo Perin, c’è un altro positivo.

Il secondo positivo è Lasse Schone, che è rimasto a Genoa in isolamento così come il portiere (risultato positivo ieri). Il centrocampista, dopo il secondo giro di tamponi fatto ieri, è risultato “debolmente positivo” al Covid. A riportare il tutto è il portale Ansa.

Comments

comments