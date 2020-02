Ultim’ora Serie A: per l’allarme coronavirus rinviata anche Torino-Parma

Dopo le gare rinviate ieri per l’allarme coronavirus in Serie A rinviata anche a data da destinarsi Torino-Parma in programma oggi alle ore 15:00.

Quindi oltre ad aver rinviato Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria e Verona-Cagliari, è stato ritenuto opportuno rinviare anche Torino-Parma dopo i tre casi di coronavirus riscontrato in Piemonte.

Oltre le quattro gare di Serie A rinviate anche Ascoli-Cremonese in Serie B, alcune partite di Serie C e tutti i campionati minori in Lombardia e Veneto.

Aggiornamento. Intanto secondo il portale web di Repubblica in Italia sono saliti a 122 i casi di coranavirus che ha già provocato due decessi:

89 in Lombardia;

25 Veneto;

3 Piemonte;

3 Lazio;

2 Emilia Romagna.

