Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, annuncia che Nikita Contini, portiere del Napoli, va al Crotone in prestito.

Di Marzio dà per fatto l’affare. Il portiere azzurro, quindi, si trasferirà al Crotone in prestito con diritto di riscatto per questa stagione che sta per iniziare.

