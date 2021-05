La redazione di Sky Sport riporta le ultimissime novità in merito alla Copa America 2021, che cambia sede e non si gioca in Argentina.

Questo dopo la comunicazione che l’Argentina non ospita più l’edizione di quest’anno per via del Covid. La nuova sede è il Brasile, a seguire il tweet dell’annuncio:

ULTIM'ORA

COPA AMERICA, CONFERMATA L'EDIZIONE 2021

SI GIOCHERÀ IN BRASILE DAL 13 GIUGNO AL 10 LUGLIO#SkySport #CopaAmerica — skysport (@SkySport) May 31, 2021

