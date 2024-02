Ultim’ora Sky: il tentativo e la volontà di recuperare Zielinski da parte di Calzona

Sky Sport 24 in diretta live da Castel Volturno riferisce: “Stanno crescendo le quotazioni e la condizione di Traoré, ma c’è il tentativo e la volontà di recuperare un giocatore come Zielinski”

“Domani ci sarà la rifinitura per Cagliari, e come già era previsto, non ci sarà la classica conferenza stampa di Calzona. Per la trasferta di domenica confermato il 4-3-3, come da visione di un certo tipo di calcio. Curiosità per la mezzala da affiancare a Lobotka e Anguissa. Stanno crescendo le quotazioni e la condizione di Traoré, ma c’è il tentativo e la volontà di recuperare un giocatore come Zielinski.

Nel quarto giorno di lavoro a Castel Volturno di Calzona tanto lavoro fatto sul campo e in sala video, ma anche di numerosi colloqui individuali, così come con il polacco. Cercando di capire la situazione e di tenere tutti dentro, lui che si è trovato un po’ ai margini vista la situazione contrattuale che lo porterà a fine stagione all’Inter. In difesa linea a quattro, anche qui Calzona e il suo staff stanno cercando di dare un atteggiamento diverso. Una difesa che tenta a difendere in avanti. Mazzocchi sostituirà lo squalificato Di Lorenzo, riflessione aperta a sinistra tra Mario Rui e Olivera, i centrali saranno ancora Rrahmani e Juan Jesus”.

