ULTIM’ORA Sky – Morata-Juventus, è fatta! Domani sarà a Torino

Gianluca Di Marzio riporta le ultime relative alla trattativa che dovrebbe portare Alvaro Morata di nuovo alla Juventus.

In questo momento si stanno discutendo gli ultimi dettagli; l’attaccante torna alla Juventus in prestito oneroso a 9 milioni e diritto di riscatto fissato a 45 milioni. Inoltre, il prestito può essere prolungato per la stagione 2021/22. A seguire il tweet:

#Morata torna alla @juventusfc: 9 milioni di prestito, diritto (non obbligo) di riscatto a 45M è possibilità di rinnovare il prestito anche per la stagione 21/22 @Atleti @AlvaroMorata @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 21, 2020

